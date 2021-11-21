РБК: в РЖД отменят или сократят частоту курсирования более 40 поездов
Федеральная пассажирская компания (дочернее предприятие РЖД) отменит или сократит частоту курсирования 44 поездов. Причиной стало падение потребительского спроса. Билеты могут прекратить продавать на поезда «Экспресс» (Москва-Санкт-Петербург), «Северная Пальмира» (Санкт-Петербург-Адлер), «Стриж» (Москва-Нижний Новгород) и др.
Тем не менее, на всех маршрутах, где произойдут изменения, курсируют альтернативные поезда. Периодичность курсирования указанных составов могут все же вновь пересмотреть, если появится высокая востребованность, передает РБК.
Недавно сообщалось, что российское правительство направит почти 150 млрд рублей на сокращение долга РЖД, долговой портфель которой на 30 сентября текущего года составил 1,666 трлн рублей. За 9 месяцев этого же года он вырос на 134,7 млрд рублей.
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