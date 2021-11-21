РБК: в РЖД отменят или сократят частоту курсирования более 40 поездов

Фото: Марат Гайфуллин

Федеральная пассажирская компания (дочернее предприятие РЖД) отменит или сократит частоту курсирования 44 поездов. Причиной стало падение потребительского спроса. Билеты могут прекратить продавать на поезда «Экспресс» (Москва-Санкт-Петербург), «Северная Пальмира» (Санкт-Петербург-Адлер), «Стриж» (Москва-Нижний Новгород) и др.



Тем не менее, на всех маршрутах, где произойдут изменения, курсируют альтернативные поезда. Периодичность курсирования указанных составов могут все же вновь пересмотреть, если появится высокая востребованность, передает РБК.

Фото: Марат Гайфуллин

Недавно сообщалось, что российское правительство направит почти 150 млрд рублей на сокращение долга РЖД, долговой портфель которой на 30 сентября текущего года составил 1,666 трлн рублей. За 9 месяцев этого же года он вырос на 134,7 млрд рублей.

Диана Жиленкова