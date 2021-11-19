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«Нефтехимик» обыграл челябинский «Трактор» в гостях

22:23, 19.11.2021
«Нефтехимик» обыграл челябинский «Трактор» в гостях
Фото: vk.com/h.c.neftekhimik

Нижнекамский «Нефтехимик» на выезде нанес поражение одному из лидеров турнирной таблицы Континентальной хоккейной лиги и Восточной конференции, челябинскому «Трактору» (0:1).

Единственную шайбу в составе татарстанской команды забросил Рафаэль Бикмуллин в третьем периоде.

Нижнекамская команда занимает восьмую строчку турнирной таблицы Восточной конференции с 30 очками при 29 проведенных играх.

СпортХоккей Татарстан

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