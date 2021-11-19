«Зенит» стал победителем по итогам первого круга чемпионата России
Санкт-петербургский «Зенит» разгромил «Нижний Новгород» в рамках Российской премьер-лиги со счетом 5:1.
«Зенит» набрал 33 очка и вышел на 1-е место по итогам первого круга чемпионата. На 24-й минуте счет санкт-петербургской команды открыл Малком, спустя 10 минут гол забил Дзюба.
На 39-й минуте Андрей Козлов сократил отставание от «Зенита», но Дзюба увеличил его в дополнительное время первого тайма, а на 59-й минуте Дзюба сделал хет-трик. За 3 минуты до конца основного времени Чистяков довел счет до 5:1.
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