Житель Ижевска пытался провезти через Казань крупную партию героина

Фото: МВД по РТ

Инспекторы ДПС в Казани на стационарном посту полиции дороги «Москва — Уфа» остановили автомобиль «Лада Ларгус» и решили досмотреть одного из пассажиров из-за подозрительного поведения. В его сумке обнаружили обмотанный скотчем сверток, в котором, как показала экспертиза, был 291 грамм героина.



Автомобилем управлял житель Уфы, занимающийся междугородними перевозками. Наркотики нашли у 22-летнего пассажира — жителя Ижевска. При виде полиции он осматривался и пытался спрятать свою спортивную сумку.

Ижевчанин объяснил, что наркотики забрал в тайниковой закладке в Москве, координаты точки ему прислали через один из мессенджеров. Он должен был доставить наркотики к себе на родину.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

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Маргарита Головатенко