На Кремлевскую набережную в Казани доставят «Еду будущего»

20 и 21 ноября жители Казани смогут бесплатно попробовать веганские бургеры и кофе с растительным молоком Hi! — брендированный фудтрак сделает остановку на Кремлевской набережной со стороны Кремля.



Кому будет интересно?

Всем поклонникам полезной растительной еды (вегетарианцам и веганам, флекситарианцам).

Каждому, кому просто интересно попробовать растительное мясо.

Тем, для кого «ответственное потребление» не пустой звук, а часть образа жизни: кто не отделяет свою жизнь от будущего планеты.

— Когда мы только задумывали «Еду будущего», решили, что будем в рамках этого проекта инвестировать только в такие технологии, которые отвечают на каждый из трех вызовов, стоящих сегодня перед глобальной индустрией продуктов питания. Это здоровье, экология и доступность еды. Мы даже назвали это правильной, «зеленой», стороной истории, — говорит исполнительный директор «ЭФКО», сооснователь «Еды будущего» Сергей Иванов. — Идея Hiburger tour в том, чтобы как можно большее число людей познакомить с тем, что мы делаем. Чтобы жители Казани попробовали, насколько вкусной может быть «зеленая» еда в растительных альтернативах мяса и молока. Еда, которая сохраняет нас в гармонии с природой и не вредит здоровью. Надеемся, вам понравится. Будет вкусно и атмосферно!

Каждый уикенд — новый город. Помимо Казани, Hiburger tour пройдет и в других городах страны. Бесплатно попробовать растительное мясо и растительное молоко бренда Hi! смогут жители Нижнего Новгорода, Тулы, Москвы и Санкт-Петербурга.

Подробности Hiburger tour — в официальном инстаграм-аккаунте Hi!

Hi! (от английского Healthy Innovation — «здоровые инновации») — это первый бренд фудтех-проекта «Еда будущего» акционеров белгородской «ЭФКО» (производитель торговых марок «Слобода» и Altero). Сегодня Hi! — это растительное мясо и молоко. Растительное мясо готовится на основе трех видов белка: соевого, горохового и рисового — с добавлением трех видов масел, пищевых волокон и витаминов. С помощью технологии Hi-meat разработчики создали котлеты Hiburger, а также наггетсы, фарш, фрикадельки и пельмени. Производство расположено в Алексеевке Белгородской области.

Продукцию Hi! уже можно приобрести в ресторанах по всей стране и в более 1 500 магазинах, включая онлайн-ретейлеров «Утконос онлайн» и Ozon Express, сети «Окей», «Магнит», «Перекресток», «Глобус», Spar, «Вкусвилл» и др.

В Казани приобрести растительное мясо Hi! можно в сети «Бахетле», магазинах «Добролайф», «Коза-Дереза» и «БайСаф». Растительное молоко Hi! приезжает в Казань еще до начала массовых продаж.

Результаты десятков слепых дегустаций подтверждают, что, будучи полностью растительным, Hi! действительно воссоздает вкус и консистенцию обычного мяса без вреда для здоровья и экологии.

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