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В Казани открытие магазина OBI в отдельном здании возле «Меги» перенесли

15:59, 18.11.2021
В Казани открытие магазина OBI в отдельном здании возле «Меги» перенесли
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани перенесли открытие магазина OBI возле торгового комплекса «Мега». Об этом «Реальному времени» сообщила руководитель отдела по работе с посетителями и улучшению покупательского опыта ТЦ «Мега» Фарида Халиуллина.

Открытие гипермаркета было запланировано на 18 ноября. О новой дате станет известно чуть позже.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Новый корпус магазина OBI располагается напротив входа в магазин IKEA в «Меге». В торговом комплексе на месте гипермаркета появится расширенный кластер досуга и развлечений, а также новые магазины.

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