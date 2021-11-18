В Казани открытие магазина OBI в отдельном здании возле «Меги» перенесли

В Казани перенесли открытие магазина OBI возле торгового комплекса «Мега». Об этом «Реальному времени» сообщила руководитель отдела по работе с посетителями и улучшению покупательского опыта ТЦ «Мега» Фарида Халиуллина.



Открытие гипермаркета было запланировано на 18 ноября. О новой дате станет известно чуть позже.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Новый корпус магазина OBI располагается напротив входа в магазин IKEA в «Меге». В торговом комплексе на месте гипермаркета появится расширенный кластер досуга и развлечений, а также новые магазины.

