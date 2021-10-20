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На 74-м году ушел из жизни российский актер театра и кино Виктор Евграфов

14:38, 20.10.2021
На 74-м году ушел из жизни российский актер театра и кино Виктор Евграфов
Фото: pxhere.com

На 74-м году ушел из жизни российский актер театра и кино Виктор Евграфов, заслуженный артист России, наиболее известный по роли профессора Мориарти в фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Об этом сообщается на сайте киностудии «Самарафильм».

По предварительной информации, у актера оторвался тромб. Его планируют похоронить на «Аллее актеров» самарского городского кладбища. В сообщении указали, что еще вчера Евграфов позвонил для передачи архивов в Самарское отделение Союза кинематографистов. Также он восстанавливался после перенесенного коронавируса.

Фото: скриншот

Несколько дней назад на 85-м году ушел из жизни известный артист России, актер театра и кино Борис Ташкентский. Он сыграл больше 150 ролей в театре и снялся более чем в 10 фильмах.

Диана Жиленкова
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