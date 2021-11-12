В Казани два соципотечных дома ЖК «Сандугач» получили заключение о соответствии

В казанском ЖК «Сандугач» достроили две соципотченые многоэтажки. Дома №2-2-2 и №2-2-3 уже получили заключение о соответствии, в ближайшее время ожидается получение разрешений на их ввод в эксплуатацию.

В двух десятиэтажных домах по 108 квартир: 54 — однокомнатных, 45 –двухкомнатных и девять — трехкомнатных. Их общая площадь в каждом доме составляет 5 тыс. кв. метров.

На территории новостроек оборудуют «дворы без машин». Там появятся игровая и спортивная площадки и другие места отдыха. «Шумные зоны отдыха будут вынесены за пределы дворов на пешеходный бульвар длиной 400 метров», — рассказал исполнительный директор Госжилфонда при президенте РТ Марат Зарипов.

Фото: gilfondrt.ru

Всего в ЖК «Сандугач», который является вторым кварталом жилого района «Салават купере», входит 18 жилых многоэтажек на 1716 квартир. Их планируется сдать в эксплуатацию в этом и следующем годах, сообщили в пресс-службе Госжилфонда при президенте РТ.

С названием нового жилого комплекса в «Салават купере» определились в августе. «Сандугач» с татарского переводится как «соловей». Всего поступило больше 300 вариантов названий, из которых 10 лучших были вынесены на открытое голосование.



Татьяна Демина