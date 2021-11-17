В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса затягивается из-за неравного доступа к вакцинам

Затягиванию пандемии коронавируса в мире способствуют неравный доступ к вакцинам и непоследовательность мер в сфере здравоохранения. Такое мнение выразил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

— Глобальное неравенство в доступе к вакцинам в сочетании с нечетким и непоследовательным применением мер общественного здравоохранения продлевают пандемию, давая вирусу больше пространства для перемещения и мутации, — заявил он, выступая в формате телеконференции на форуме по безопасности, организованном Южной Кореей.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно официальной статистике, от COVID-19 умерли больше 5 млн человек в мире. Гебрейесус подчеркнул, что «реальное число гораздо больше», пишет ТАСС.

Также глава ВОЗ затронул проблему затяжного COVID-19. Число людей с этим недугом неизвестно, а речь идет о «болезни, которую мы не понимаем», отметил он.



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Татьяна Леухина