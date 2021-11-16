В Казани госпитализировали еще одного человека после отравления метанолом

В Казани госпитализировали еще одного человека с отравлением после употребления метанола. Об этом сообщили в Минздраве Татарстана.

Число госпитализированных после отравления возросло до 12 человек, пишет «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru

По факту отравления студентов возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». По данным МВД по РТ, 15 ноября компания молодых людей отдыхала в одном из частных домов в поселке Салмачи. Молодые люди 1999—2003 годов рождения госпитализированы, их состояния оценивается как среднее и тяжелое.



Татьяна Леухина