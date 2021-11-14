Стал известен состав сборной России на матч с Хорватией
Сборная России объявила состав на матч чемпионата мира-2022 с командой Хорватии, который состоится 14 ноября в 17.00, сообщает RT.
Тренер сборной России Валерий Карпин выставил состав: Сафонов, Караваев, Дивеев, Джикия (капитан), Кудряшов, Баринов, Фомин, Головин, Ионов, Смолов, Бакаев.
Ранее тренерский штаб сборной России по футболу называл список спортсменов на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 в ноябре. В него вошли 29 футболистов.
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