В Татарстане в результате ДТП погиб младенец

В субботу, 13 ноября, на автодороге Елабуга — Лекарево — Армалы в Елабужском районе Татарстана произошло ДТП, в котором погиб четырехмесячный ребенок.



Столкнулись автомобили Chevrolet и «ВАЗ 21150». Предварительно известно, что 61-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу, проигнорировав сплошную разметку и предварительно не убедившись, что маневр безопасен.

Младенца, находившегося в ВАЗ, госпитализировали, но он скончался в реанимации.

Вчера на трассе М-7 в Елабужском районе Татарстана произошло массовое ДТП — в аварии пострадали как минимум пять автомобилей.

Маргарита Головатенко