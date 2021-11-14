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Аналитики выяснили, как россияне провели нерабочую неделю

07:20, 14.11.2021
Аналитики выяснили, как россияне провели нерабочую неделю
Фото: realnoevremya.ru

Большинство россиян (83,5%) в период нерабочих и праздничных дней оставались дома. Те, кто отправился в поездку, выбирали для путешествия Москву, Сочи и Санкт-Петербург. Таковы данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Также среди путешественников популярны Минеральные воды, Калининград, Краснодар, Екатеринбург. В список самых популярных направлений вошли и Стамбул, Симферополь, и Махачкала, пишет RT.

Большинство путешественников смогли уложиться в нерабочую неделю. Только 17,8% взяли дополнительные дни отпуска для продления поездки.

Татарстан перешел на режим нерабочих дней с 30 октября до улучшения обстановки. Подробнее — в материале «Реального времени»

Ольга Шагиева
Общество

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