Аналитики выяснили, как россияне провели нерабочую неделю

Большинство россиян (83,5%) в период нерабочих и праздничных дней оставались дома. Те, кто отправился в поездку, выбирали для путешествия Москву, Сочи и Санкт-Петербург. Таковы данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Также среди путешественников популярны Минеральные воды, Калининград, Краснодар, Екатеринбург. В список самых популярных направлений вошли и Стамбул, Симферополь, и Махачкала, пишет RT.

Большинство путешественников смогли уложиться в нерабочую неделю. Только 17,8% взяли дополнительные дни отпуска для продления поездки.

Татарстан перешел на режим нерабочих дней с 30 октября до улучшения обстановки. Подробнее — в материале «Реального времени»





Ольга Шагиева