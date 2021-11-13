В Международный день борьбы с диабетом в Казани состоится бесплатная «Школа здоровья»

В воскресенье, 14 ноября, в Международный день борьбы с диабетом, на базе Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ пройдет «Школа здоровья и профилактики сахарного диабета».



На мероприятии будут присутствовать специалисты, которые прочитают посетителям лекции об основных понятиях диабета второго типа, способах профилактики осложнений и диетотерапии, а еще о способах лечения и профилактики синдрома диабетической стопы. Запланирована лекция о заболевании сосудов при диабете.

Мероприятие бесплатное. Для участия необходимо предварительно записаться по телефону: +7 (967) 461 03 60. Количество мест ограничено.

Время и место проведения: 14 ноября 2021 г., в 10.00, улица Волкова, д. 18, блок 2, конференц-зал 109, Центр лечения избыточного веса НКЦ КФУ.

Желающим посетить мероприятие нужно иметь при себе отрицательный анализ ПЦР-тестирования на COVID-19 либо QR код с информацией о вакцинации от COVID-19, или справку о перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев, сообщает Минздрав РТ.



Маргарита Головатенко