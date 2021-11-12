В Белоруссии на учениях погибли двое российских военнослужащих

В Белоруссии во время парашютного десантирования погибли двое российских военнослужащих. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Несчастный случай произошел из-за неожиданного сильного порыва ветра у земли. В результате произошло схождение парашютов десантников — у них погасли купола. Один из них попытался предотвратить падение с помощью запасного парашюта, но из-за недостаточной высоты парашютная система не успела сработать и произошло жесткое приземление.

Фото: Максим Платонов

Пострадавшие получили травмы, их доставили в медицинское учреждение и оказали необходимую помощь. Однако врачам не удалось спасти их жизни и от полученных травм военнослужащие скончались, сообщает «РИА Новости».

Погибшие служили по контракту, оба имели высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки.

В сентябре погиб глава МЧС России Евгений Зиничев. Он спасал жизнь человека на межведомственных учениях.

Диана Жиленкова