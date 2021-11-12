В Миндортрансе Татарстана рассказали, как будут проверять QR-коды в автобусах

Фото: Максим Платонов

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров пояснил, как будут проверять QR-коды в транспорте:

— Никто на улице пассажиров держать не будет. Предполагается, что проверка QR-кодов будет осуществляться в процессе обилечивания. Прежде чем выдать билет, кондуктор будет запрашивать QR-код.



Вчера стало известно, что в Татарстане систему QR-кодов внедрят во всем внутриреспубликанском общественном транспорте — городском, пригородном и межмуниципальном. И сообщалось, что проверка наличия QR-кода будет осуществляться силами перевозчиков при посадке пассажиров в общественный транспорт, то есть кондукторами.

— Мы сейчас рассматриваем этот вариант [с проверкой кодов внутри транспорта]. На входе это как вы себе представляете? 15 пассажиров будут ждать и стоять в одну дверь? — заявил Егоров.

У него также поинтересовались, не парализует ли система кодов общественный транспорт в малых городах и поселках, так как там за проезд передают водителям: если они будут проверять и сертификаты, то вырастет время ожидания, что недопустимо зимой.

— Сейчас мы над эти вопросом думаем. Вот вы сказали малые города, но там и нет такого пассажиропотока, сразу оговорюсь. Поэтому на сегодняшний день в таких городах обычно при входе пассажир сразу обилечивается водителем. Там нет такого, как в Советским Союзе, передали на компостер и так далее. Водитель обилечивает, и здесь он будет уже обязан при посадке пассажиров спросить QR-код, — ответил замминистра.

Также Егоров отметил, что эксперимент с троллейбусами без кондукторов может быть приостановлен.