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В Татарстане подтвердились 250 случаев заражения коронавирусом

10:06, 12.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились 250 случаев заражения коронавирусом
Фото: Максим Платонов

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 206 новых случаев заражения коронавирусом, сообщила заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. Общее количество инфицированных достигло 33 397.

Суммарно было сделано более 4 млн тестов на коронавирус, за сутки — более 11 тыс.

Показатель на 100 тысяч населения — 857. Прирост числа заболевших за последнюю неделю составил 20%. Под наблюдением остаются 10 613 контактных.

Авдонина отметила, что подъем заболеваемости коронавирусом наложился на подъем ОРВИ, это продолжается порядка девяти недель.

ОбществоМедицина Татарстан

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