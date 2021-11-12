В Татарстане подтвердились 250 случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 206 новых случаев заражения коронавирусом, сообщила заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. Общее количество инфицированных достигло 33 397.
Суммарно было сделано более 4 млн тестов на коронавирус, за сутки — более 11 тыс.
Показатель на 100 тысяч населения — 857. Прирост числа заболевших за последнюю неделю составил 20%. Под наблюдением остаются 10 613 контактных.
Авдонина отметила, что подъем заболеваемости коронавирусом наложился на подъем ОРВИ, это продолжается порядка девяти недель.ОбществоМедицина Татарстан
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