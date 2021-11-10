Клишас заявил, что введение обязательной вакцинации от COVID-19 не нарушает конституционные права
Введение обязательной вакцинации от коронавируса не нарушает конституционные права россиян. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Реализация этого возможна только через принятие соответствующего федерального закона, передает «РИА Новости».
Ранее директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил мнение, что вакцину против коронавируса нужно включить в национальный календарь прививок, а саму процедуру сделать обязательной. Пандемия COVID-19 закончится тогда, когда вакцинацию пройдет 70–75% населения Земли, отметил ученый. Сенатор Владимир Круглый сегодня заявил, что вопрос о введении обязательной вакцинации не обсуждается. В Татарстане обязательную вакцинацию ввели с 11 октября.
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