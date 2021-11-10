Новости общества

12:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Клишас заявил, что введение обязательной вакцинации от COVID-19 не нарушает конституционные права

11:21, 10.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Клишас заявил, что введение обязательной вакцинации от COVID-19 не нарушает конституционные права
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Введение обязательной вакцинации от коронавируса не нарушает конституционные права россиян. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Реализация этого возможна только через принятие соответствующего федерального закона, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил мнение, что вакцину против коронавируса нужно включить в национальный календарь прививок, а саму процедуру сделать обязательной. Пандемия COVID-19 закончится тогда, когда вакцинацию пройдет 70–75% населения Земли, отметил ученый. Сенатор Владимир Круглый сегодня заявил, что вопрос о введении обязательной вакцинации не обсуждается. В Татарстане обязательную вакцинацию ввели с 11 октября.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также