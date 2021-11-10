В Совфеде не обсуждается вопрос о введении обязательной вакцинации

Вопрос о введении в России законодательно обязательной вакцинации от коронавируса не обсуждается, об этом «РИА Новости» сообщил сенатор Владимир Круглый.



Накануне директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил мнение, что вакцину против коронавируса нужно включить в национальный календарь прививок, а процедуру вакцинации сделать обязательной. По его словам, пандемия COVID-19 закончится тогда, когда вакцинацию пройдет 70–75% населения Земли.



Фото: realnoevremya.ru

Напомним, с 11 октября в Татарстане была введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. До 8 ноября работодатели должны организовать работы по вакцинации сотрудников первым компонентом, до 6 декабря — вторым.



Маргарита Головатенко