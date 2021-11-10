В Казани на разработку проектной документации по капремонту магистрального коллектора выделят 2,5 млн рублей

Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани объявил тендер на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт магистрального коллектора ливневой канализации и устранение провала асфальтобетонного покрытия по улице Несмелова. Начальная цена договора — 2,5 млн рублей. Источником финансирования выступает городской бюджет.

Целью работы является реконструкция сетей ливневой канализации, обеспечивающих отвод поверхностных сточных вод с территории Кировского района, и замена асфальтобетонного покрытия в зоне производства ремонтных работ. Услугу необходимо оказать в течение пяти месяцев с момента заключения контракта.

Фото: kzn.ru

Исполнителю необходимо разработать проект, в составе которого должны быть предусмотрены работы по замене сетей ливневой канализации диаметром 1000 мм — 114 м, работы по замене асфальтобетонного покрытия по улице Несмелова, работы по обеспечению крепления стен котлована на период производства работ по ремонту и др.

Заявку на участие можно подать до 16 ноября. Победителя объявят на электронном аукционе, который состоится на следующий день.

Недавно комитет объявлял тендер на капремонт сетей наружного освещения на территории образовательных учреждений. На эти цели предусмотрели почти 7 млн рублей.

Диана Жиленкова