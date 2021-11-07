Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег, дождь и сильный ветер
В воскресенье, 7 ноября, в Татарстане прогнозируется облачная погода. Днем небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.
Ветер юго-западный, западный умеренный до сильного порывами 17—22 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит +2... +7 градусов. В Казани ожидается от +5 до +7 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +3 до +5 градусов. На отдельных участках дорог в восточных районах возможно образование гололедицы.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым