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Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег, дождь и сильный ветер

06:28, 07.11.2021
Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег, дождь и сильный ветер
Фото: tatarmeteo.ru

В воскресенье, 7 ноября, в Татарстане прогнозируется облачная погода. Днем небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер юго-западный, западный умеренный до сильного порывами 17—22 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит +2... +7 градусов. В Казани ожидается от +5 до +7 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +3 до +5 градусов. На отдельных участках дорог в восточных районах возможно образование гололедицы.

Общество Татарстан

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