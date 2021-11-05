Родственники отравившегося алкоголем челнинца последними узнали о его смерти

Родственники найденного мертвым челнинца, отравившегося алкоголем, узнали о его смерти последними. Об этом им стало известно случайно — от знакомого, сообщают «Челнинские известия».

О смерти родственника челнинцев не оповестили, несмотря на то, что он и его мать прописаны в их квартире. У погибшего были проблемы с алкоголем и, соответственно, с трудоустройством.

«Для нас он был все-таки родным человеком, поэтому важно было похоронить его по-человечески»,— рассказывает женщина.

Фото: realnoevremya.ru

Мужчина скончался в малосемейке 51-го комплекса автограда. Предварительно известно, что вместе со своим другом он распивал алкоголь. Тело погибших обнаружили в квартире через несколько дней.

Маргарита Головатенко