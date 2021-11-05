Родственники отравившегося алкоголем челнинца последними узнали о его смерти
Родственники найденного мертвым челнинца, отравившегося алкоголем, узнали о его смерти последними. Об этом им стало известно случайно — от знакомого, сообщают «Челнинские известия».
О смерти родственника челнинцев не оповестили, несмотря на то, что он и его мать прописаны в их квартире. У погибшего были проблемы с алкоголем и, соответственно, с трудоустройством.
«Для нас он был все-таки родным человеком, поэтому важно было похоронить его по-человечески»,— рассказывает женщина.
Мужчина скончался в малосемейке 51-го комплекса автограда. Предварительно известно, что вместе со своим другом он распивал алкоголь. Тело погибших обнаружили в квартире через несколько дней.
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