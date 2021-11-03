Правительство распорядилось присудить премии за создание вертолета «Ансат» и экопроизводство поликарбонатов
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премий Правительства 2021 года в области науки и техники. Лауреатами объявили 143 человека.
В частности, отметили работы, связанные с созданием пассажирских судов и многоцелевого вертолета «Ансат» и экологически безопасным производством поликарбонатов.
Так, за разработку вертолета «Ансат» премии присуждаются:
- бывшему директору по производству — первому заместителю генерального директора акционерного общества «Казанский вертолетный завод» Валерию Карташеву;
- кандидату технических наук, бывшему директору конструкторско-технологического центра Игорю Бугакову;
- советнику управляющего директора Александру Лаврентьеву;
- первому заместителю главного конструктора отдела Виктору Овчинникову
- бывшему первому заместителю технического директора — начальнику управления главного технолога — главному технологу Леониду Павлову;
- главному конструктору — начальнику опытно-конструкторского бюро Алексею Степанову (посмертно);
- Доктору технических наук, профессору, проректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» Сергею Михайлову;
- главному специалисту отдела опытно-конструкторского бюро акционерного общества «Национальный центр вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова» Василию Наму (посмертно);
- доктору технических наук, главному специалисту опытно-конструкторского бюро того же общества Владимиру Шувалову;
- кандидату технических наук, ведущему научному сотруднику научно-исследовательского комплекса федерального государственного бюджетного учреждения «Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского» Николаю Тарасову.
За создание экологически безопасного производства поликарбонатов широкого ассортимента и сырьевой базы на ПАО «Казаньоргсинтез» премии присудят:
- кандидату химических наук, генеральному директору Казанского публичного акционерного общества «Органический синтез», руководителю работы Фариду Минигулову;
- главному инженеру завода Айдару Валитову;
- заместителю генерального директора Ринату Зарипову;
- заместителю генерального директора Фанису Калимуллину;
- директору завода Андрею Преснякову;
- доктору технических наук, профессору, заместителю главного инженера Дамиру Сафину;
- заместителю генерального директора акционерного общества «ТАИФ» Владимиру Преснякову;
- главному советнику генерального директора того же общества Альберту Шигабутдинову;
- генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «СафПласт» Андрею Евсееву;
- кандидату технических наук, старшему научному сотруднику акционерного общества «Институт пластмасс имени Г.С. Петрова» Ирине Золкиной.
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