Новости промышленности

12:20 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Правительство распорядилось присудить премии за создание вертолета «Ансат» и экопроизводство поликарбонатов

11:38, 03.11.2021

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премий Правительства 2021 года в области науки и техники. Лауреатами объявили 143 человека.

В частности, отметили работы, связанные с созданием пассажирских судов и многоцелевого вертолета «Ансат» и экологически безопасным производством поликарбонатов.

Так, за разработку вертолета «Ансат» премии присуждаются:

  • бывшему директору по производству — первому заместителю генерального директора акционерного общества «Казанский вертолетный завод» Валерию Карташеву;
  • кандидату технических наук, бывшему директору конструкторско-технологического центра Игорю Бугакову;
  • советнику управляющего директора Александру Лаврентьеву;
  • первому заместителю главного конструктора отдела Виктору Овчинникову
  • бывшему первому заместителю технического директора — начальнику управления главного технолога — главному технологу Леониду Павлову;
  • главному конструктору — начальнику опытно-конструкторского бюро Алексею Степанову (посмертно);
  • Доктору технических наук, профессору, проректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» Сергею Михайлову;
  • главному специалисту отдела опытно-конструкторского бюро акционерного общества «Национальный центр вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова» Василию Наму (посмертно);
  • доктору технических наук, главному специалисту опытно-конструкторского бюро того же общества Владимиру Шувалову;
  • кандидату технических наук, ведущему научному сотруднику научно-исследовательского комплекса федерального государственного бюджетного учреждения «Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского» Николаю Тарасову.

За создание экологически безопасного производства поликарбонатов широкого ассортимента и сырьевой базы на ПАО «Казаньоргсинтез» премии присудят:

  • кандидату химических наук, генеральному директору Казанского публичного акционерного общества «Органический синтез», руководителю работы Фариду Минигулову;
  • главному инженеру завода Айдару Валитову;
  • заместителю генерального директора Ринату Зарипову;
  • заместителю генерального директора Фанису Калимуллину;
  • директору завода Андрею Преснякову;
  • доктору технических наук, профессору, заместителю главного инженера Дамиру Сафину;
  • заместителю генерального директора акционерного общества «ТАИФ» Владимиру Преснякову;
  • главному советнику генерального директора того же общества Альберту Шигабутдинову;
  • генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «СафПласт» Андрею Евсееву;
  • кандидату технических наук, старшему научному сотруднику акционерного общества «Институт пластмасс имени Г.С. Петрова» Ирине Золкиной.
Маргарита Головатенко
ПромышленностьОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также