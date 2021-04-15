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Комитет Татарстана по охране культурного наследия переедет в дом Дротоевского после реконструкции

19:06, 15.04.2021 1
Комитет Татарстана по охране культурного наследия переедет в дом Дротоевского после реконструкции
Фото: Олег Тихонов (архив)

Комитет Татарстана по охране культурного наследия переедет в дом Дротоевского после реконструкции. Об этом объявил председатель комитета Иван Гущин во время пресс-конференции.

Долгое время дом пустовал после расселения жильцов, проводилась реставрация фасадов. Сейчас на ремонт здания выделили 68 млн рублей. В доме проведут комплекс противоаварийных работ, разработают проект приспособления здания для нужд комитета.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Надеюсь, что в недалеком будущем мы переедем в здание XIX века, — рассказал Гущин на пресс-конференции, посвященной сохранению наследия в РТ.

Фасадные работы в доме Дротоевского начались в июне 2018 года. Также внутри здания провели противоаварийные работы.

Двухэтажный полукаменный особняк — самобытный памятник эпохи классицизма в стиле ампир. Здание было построено в 1837 году по проекту архитектора Ф.И. Петонди. Подробнее о сложной судьбе дома Дротоевского — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоИсторияКультураИнфраструктура Татарстан
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  • Анонимно 15 апр
    Появится ещё одно пустующее по вечерам здание в центре Казани. Исторический центр постепенно вымирает.
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