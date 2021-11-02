В следующем году в России может измениться порядок медосвидетельствования водителей

С 1 марта 2022 года могут заработать новые правила медосвидетельствования водителей. Приказ подписан главой Минздрава России Михаилом Мурашко. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к проекту говорится, что изменения направлены на совершенствование различных форм и методов, которые обеспечивают безопасность на дорогах путем раннего выявления употребления водителями психоактивных веществ.

Фото: realnoevremya.ru

В документе приводится статистика, согласно которой среди водителей, в отношении которых провели медицинское освидетельствование на состояние опьянения, доля потребителей наркотиков возросла с 12,2% в 2013 году до 25,9% в 2020 году.

Так, теперь предусматривается проведение лабораторных исследований в отношении водителей и кандидатов в них с признаками наркологического расстройства и др.

Кроме того, Минздрав РФ разработал порядок проведения медосвидетельствования на наличие противопоказаний к владению оружием, в том числе внеочередного, если у человека при проведении медосмотра или оказании медпомощи выявили заболевания, несопоставимые с владением оружия.

Диана Жиленкова