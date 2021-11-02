Кабмин Татарстана распорядился провести мероприятия к Международному дню инвалидов

Кабмин Татарстана распорядился с 1 по 10 декабря этого года провести мероприятия, приуроченные к Международному дню инвалидов. Мероприятия проводятся, чтобы привлечь к проблемам этой социальной группы внимание населения, оказать им помощь и поддержку. Постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.



Так, кабмин поручил исполнительным органам республики до 8 ноября разработать и утвердить план мероприятия и направить его в Минтруда РТ, а до 16 декабря, после их проведения, итоговую информацию об их реализации.

В разработке плана проведения мероприятий будут задействованы республиканские Минздрав, Минцифры, Миндортранс, Минобрнауки, Минмолодежи, Минкульт и Минстрой. На Минкульт возложена обязанность обеспечения билетами общественных организаций, Минюсту поручено оказать инвалидам бесплатную юридическую помощь. Министерства должны обеспечить доступность для инвалидов культурных, спортивных, досуговых и туристических объектов.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно недавнему постановлению исполкома, ветераны, дети-сироты, инвалиды Великой Отечественной войны и др., а также лица, подвергшиеся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС могут посещать групповые тренировки с инструктором АФК и индивидуальные занятия два раза в неделю. Все это на безвозмездной основе.

Маргарита Головатенко