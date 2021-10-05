Лаишевский район стал самым социально-экономически развитым в Татарстане по итогам 8 месяцев 2021 года

Лаишевский район РТ возглавил рейтинг социально-экономического развития муниципальных образований Татарстана по итогам января — августа 2021 года. Второе место занял Альметьевский район, третье — Нижнекамский, сообщает пресс-служба Министерства экономики республики.

По сравнению с прошлым месяцем сразу на шесть позиций поднялся Атнинский район, на пять — Бугульминский. Положительные результаты объяснили снижением уровня безработицы и увеличением общей площади введенных в эксплуатацию жилых домов.

Фото: almetyevsk.tatarstan.ru

В сообщении Минэкономики отмечается, что количество безработных в республике, по подсчетам прошлого месяца, уменьшилось до 17,4 тысячи человек. Кроме того, в ведомстве обратили внимание, что за январь — август 2021 года в Татарстане введено в эксплуатацию 0,487 кв. м общей площади жилья в расчете на душу населения.

В прошлом месяце ведомство публиковало результаты аналогичного рейтинга, Лаишевский район также занял в нем лидирующую позицию. На втором и третьем местах остались Альметьевский и Нижнекамский районы соответственно.

Диана Жиленкова