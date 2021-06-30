Суд продлил арест советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову

Мосгорсуд продлил арест советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову на три месяца, сообщает «РИА Новости».



Сафронов будет находиться под стражей до 7 октября. Заседание проходило в закрытом режиме от публики в связи с секретностью некоторых материалов уголовного дела.

30 апреля Лефортовский суд Москвы продлил арест Сафронову до 7 июля.

Фото: realnoevremya.ru

Ивана Сафронова задержали 7 июля. Ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве одной из спецслужб НАТО. Он работал сначала в «Коммерсанте», затем в «Ведомостях». Главной специализацией журналиста было вооружение и оборонная промышленность. Весной этого года он перешел на работу в «Роскосмос», став советником Дмитрия Рогозина.



Отметим, что сегодня в Москве задержали главу адвокатской «Команды 29», адвоката по делам Ивана Сафронова и ФБК* Ивана Павлова.



*ФБК, экстремистская организация, запрещенная в России, признана иноагентом

Маргарита Головатенко