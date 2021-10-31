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Пловец из Казахстана установил рекорд на этапе Кубка мира в Казани

15:42, 31.10.2021
Пловец из Казахстана установил рекорд на этапе Кубка мира в Казани
Фото: Максим Платонов (архив)

Пловец из Казахстана Адильбек Мусин стал финалистом этапа Кубка мира в Казани. Об этом сообщает Olympic.kz.

Он пробился в решающий заплыв на дистанции 200 метров баттерфляем. Его результат составил 01.58.57, это новый рекорд Казахстана. После этого он проплыл на дистанции 50 метров баттерфляем за 23:10 секунд.

Фото: kzn.ru

Напомним, российские пловцы завоевали четыре золотые, 13 серебряных и 17 бронзовых наград на этапе Кубка мира на короткой воде. Соревнования завершились вчера в Казани.

Татьяна Леухина
СпортВодные виды спорта Татарстан

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