Пловец из Казахстана установил рекорд на этапе Кубка мира в Казани

Фото: Максим Платонов (архив)

Пловец из Казахстана Адильбек Мусин стал финалистом этапа Кубка мира в Казани. Об этом сообщает Olympic.kz.



Он пробился в решающий заплыв на дистанции 200 метров баттерфляем. Его результат составил 01.58.57, это новый рекорд Казахстана. После этого он проплыл на дистанции 50 метров баттерфляем за 23:10 секунд.



Фото: kzn.ru

Напомним, российские пловцы завоевали четыре золотые, 13 серебряных и 17 бронзовых наград на этапе Кубка мира на короткой воде. Соревнования завершились вчера в Казани.



Татьяна Леухина