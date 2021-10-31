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Сегодня в Татарстане ожидается местами небольшой дождь и до +12 градусов

06:29, 31.10.2021
Сегодня в Татарстане ожидается местами небольшой дождь и до +12 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В воскресенье, 31 октября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь.

Ветер западный, юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит +7... +12 градусов. В Казани ожидается от 8 до +11 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +7 до +10 градусов.

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