«Ак Барс Арена» обновит металлические ограждения на фанатских трибунах
«Ак Барс Арена» планирует провести ремонтно-восстановительные работы на стадионе. Соответствующий тендер появился на сайте государственных закупок.
Подрядчик должен обновить здания пропускных пунктов и некоторых элементов инженерных сетей, установить новые бордюрные ограждения и ливневые канализации.
Наиболее значимым пунктом тендера является замена фанатских ограждений. По этому пункту работ требуется провести демонтаж старых и замена их новыми металлическими решетчатыми панелями высотой 2 метра.
Начальная цена тендера установлена в размере 7 958 866,03 рубля. Срок окончания установлен на 28 сентября, сейчас проходит этап подачи заявок.
Напомним, 8 октября на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани сыграет сборная России по футболу. В матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 россияне встретятся с командой Словакии.СпортФутболОбщество
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