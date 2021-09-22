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«Ак Барс Арена» обновит металлические ограждения на фанатских трибунах

10:14, 22.09.2021
«Ак Барс Арена» обновит металлические ограждения на фанатских трибунах
Фото: rubin-kazan.ru

«Ак Барс Арена» планирует провести ремонтно-восстановительные работы на стадионе. Соответствующий тендер появился на сайте государственных закупок.

Подрядчик должен обновить здания пропускных пунктов и некоторых элементов инженерных сетей, установить новые бордюрные ограждения и ливневые канализации.

Наиболее значимым пунктом тендера является замена фанатских ограждений. По этому пункту работ требуется провести демонтаж старых и замена их новыми металлическими решетчатыми панелями высотой 2 метра.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Начальная цена тендера установлена в размере 7 958 866,03 рубля. Срок окончания установлен на 28 сентября, сейчас проходит этап подачи заявок.

Напомним, 8 октября на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани сыграет сборная России по футболу. В матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 россияне встретятся с командой Словакии.

СпортФутболОбщество

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