В Казани планируют провести фестиваль «День первокурсника» за 1 млн рублей

В Казани планируют провести межвузовский фестиваль «День первокурсника» за 1 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Комитет по делам детей и молодежи города. От подрядчика требуется предоставить залы в культурно-развлекательном центре для проведения отборочных туров вместимостью не меньше 500 человек на 3 дня и для гала-концерта на 1 000 человек, оборудование для мероприятия, техническую группу, провести фото- и видеосъемку, подготовить подарки для вручения и пригласительные билеты.

Мероприятие должно пройти 25 декабря 2021 года. Отчетность заказчику предстоит сдать в течение 3 дней после концерта. Заявки принимаются до 10 ноября включительно.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее на организацию и проведение гастрономического фестиваля «Вкусная Казань» направили почти 3,5 млн рублей.



Дарья Акимова