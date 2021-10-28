Дмитрий Квартальнов объяснил причину третьего поражения от «Металлурга» в сезоне

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов объяснил, в чем видит причины поражения в Магнитогорске в матче с местным «Металлургом». По его мнению казанская команда плохо проводит вторые периоды, много пропускает именно во второй двадцатиминутке.

— Второй период для нас сложился неудачно. Мы его проиграли и не смогли перевернуть игру в третьем периоде. Второй период сыграли не очень хорошо, не как планировали, поэтому проиграли.

Также наставник казанской команды объяснил, что хоккеисты не учли фактор дальней скамейки во втором периоде. Именно на пересменках его игроки пропустили вторую шайбу в исполнении Джоша Карри.

— Мы ребят направляли, потому что они «премьерствовали», а хоккеисты «Металлурга» лупили по воротам, бросали, делали простые вещи, они и сработали сегодня. И немного дело было в пересменках, потому что во втором периоде соперник был агрессивнее на воротах, а мы нет, — рассказал Квартальнов.

Это третье поражание «Ак Барса» в нынешнем сезоне от магнитогорского «Металлурга». Следующий матч казанцы проведут 30 октября в Челябинске против местного «Трактора».