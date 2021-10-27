Дефицит сырья «Казаньоргсинтеза» может быть преодолен после строительства собственного газоперерабатывающего завода

Дефицит сырья на «Казаньоргсинтезе» может быть преодолен после строительства собственного газоперерабатывающего завода, который может быть построен в деревне Бишня в Зеленодольском районе Татарстана. Такое мнение сегодня высказал гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин на заседании совета директоров с участием президента РТ Рустама Минниханова.

«Необходимо вернуться к оценке проекта строительства газоперерабатывающего завода в Зеленодольском районе (деревня Бишня). Это надо делать совместно с СИБУРОМ», — заявил он. Правда, конкретные параметры проекта и возможные сроки строительства им не приводились.

В этом году сырьевая проблема по обеспечению КОСа этаном вновь усилилась. По этой причине объем производства полиэтилена «Казаньоргсинтезом» снизился на 4,4% по итогам января — сентября. «В том числе упало производство полиэтилена низкого давления на 13,5%», — сообщил Рафинат Яруллин. В результате компания была вынуждена переориентироваться на максимальную выработку более дорогого полиэтилена высокого давления.

Всего за январь — сентябрь «Казаньоргсинтез» произвел 512 тыс. тонн полиэтилена и 72 тыс. тонн поликарбонатов.

«В последние годы «Казаньоргсинтез» показывает хорошие финансовые результаты, не имеет кредитной задолженности. Можно было бы расширить инвестиционные планы, однако без сырьевой базы любой проект будет рискованным. Но дефицит сырья ограничивает и стратегическое развитие компании. Новый этиленовый комплекс в Нижнекамске обеспечит только действующие установки», — резюмировал гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга».

Луиза Игнатьева