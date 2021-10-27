Илон Маск стал самым богатым человеком в мире с состоянием $271,3 млрд — много это или мало?

Состояние основателя и руководителя компаний Tesla и SpaceX американского бизнесмена Илона Маска начало приближаться к $300 миллиардам. На момент закрытия рынков в понедельник оно достигло отметки в $271,3 миллиарда. По сравнению с прошлой пятницей, 22 октября, состояние Маска увеличилось сразу на $41,7 миллиарда.

Как написал журнал Forbes, состояние Маска увеличилось на фоне роста цен на акции компании Tesla — они подскочили сразу на 13%. Кроме того, увеличению кошелька американского миллиардера поспособствовали более 16 миллионов опционов на акции компании стоимостью $16,1 миллиарда.

При этом рекордное состояние бизнесмена изменилось на $17,5 млрд в течение нескольких часов. На 16.00 сегодняшнего дня оно оценивалось уже в $253,8 миллиарда.

Фото instagram.com/elonmusk

В топ-5 списка самых богатейших людей планеты, помимо Маска, вошли основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос с $196,1 млрд, глава корпорации Microsoft Билл Гейтс с $135,1 млрд, президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с $186,1 млрд и соучредитель Oracle Ларри Эллисон со $129,4 миллиарда.

$271,3 миллиарда — это:

19,05 триллиона рублей, или €233,3 миллиарда, по курсу ЦБ сегодня.

или по курсу ЦБ сегодня. Почти в 10 раз больше состояния одного из богатейших бизнесменов России, совладельца группы компаний Gunvor Геннадия Тимченко — Forbes оценил его в $27,4 миллиарда.

одного из богатейших бизнесменов России, совладельца группы компаний Gunvor — Forbes оценил его в $27,4 миллиарда. Почти в 4,3 млн раз больше ВВП США на душу населения за 2020 год — он составил $63,4 тысячи.

— он составил $63,4 тысячи. В 8,7 раза больше состояния самого богатого российского бизнесмена Алексея Мордашова — по оценкам Forbes, оно равняется $31,1 миллиарда.

Фото facebook.com/spacenewsx

Почти три компании Маска SpaceX — ее стоимость, по источникам CNBS, составляет $100 миллиардов.

— ее стоимость, по источникам CNBS, составляет $100 миллиардов. На $8 млрд дороже бренда Apple — его стоимость, согласно данным Brand Finance, оценивается в $263,4 миллиарда.

— его стоимость, согласно данным Brand Finance, оценивается в $263,4 миллиарда. Почти треть годового бюджета США на оборону — в 2021 году американское правительство выделило на нее $740,5 миллиарда.



— в 2021 году американское правительство выделило на нее $740,5 миллиарда. 135 состояний судового магната Дэниела Людвига — самого богатого человека США по версии Forbes 1982 года, когда журнал впервые составил свой рейтинг, — на тот момент Людвиг «стоил» $2 миллиарда.

— самого богатого человека США по версии Forbes 1982 года, когда журнал впервые составил свой рейтинг, — на тот момент Людвиг «стоил» $2 миллиарда. Почти в 18 раз больше, чем прогнозируемая прибыль компании Pfizer от продажи вакцин от коронавируса за 2021 год: по подсчетам Bloomberg, она рассчитывает заработать на них $15 млрд по итогам года.

Дарья Акимова