Дина Аверина стала 15-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике

На чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнении с обручем победила россиянка Дина Аверина. Позже она завоевала золото в упражнении с мячом. Так, за один день она стала сначала 14-кратной, а затем 15-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике.



Дина Аверина в упражнении с обручем набрала 27,750 балла, на втором месте оказалась белоруска Алина Горносько с результатом в 25,950 балла, бронза у итальянки Софии Раффаэли (25,850).

Россиянка Арина Аверина заняла шестое место в упражнении с обручем и стала второй в упражнении с мячом.



Фото: vk.com/olympicsrus

Напомним, Дина Аверина завоевала серебряную награду Олимпийских игр — 2020 в Токио, уступив представительнице Израиля Линой Ашрам. Российская спортсменка выполнила все свои элементы без ошибок, в отличие от победительницы, но все равно осталась лишь второй.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова назвала судейство «вопиющей несправедливостью».

Международная федерация гимнастики довольна работой судей на соревнованиях по художественной гимнастике в рамках прошедших Олимпийских игр — 2020 в Токио. Судейство состязаний официально было признано непредвзятым.

Алексей Нечаев