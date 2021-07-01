Путин подписал закон о запрете уравнивания роли СССР и Германии во Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин в четверг, 1 июля, подписал закон о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне. Такой документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Проект инициативы подготовили во исполнение перечня поручений президента РФ Владимира Путина по итогам заседания президентского Совета по культуре и искусству. Инициативу в Госдуму внесли глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков, а также сенатор Алексей Пушков.

В пояснительной записке сказано, что в СМИ в последнее время можно наблюдать частые публикации «бездоказательные обобщающие уничижительные высказывания, отождествляющие цели, решения и действия во время Великой Отечественной войны руководства, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии».

Отождествление действий защитников Родины с направленными на уничтожение народов действиями солдат-оккупантов, лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) авторы инициативы считают недопустимым.



Фото: kremlin.ru

Изменения внесены в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», сообщает «РИА Новости».

Маргарита Головатенко