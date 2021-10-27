Рок-группа «Алиса» объявила о прекращении концертной деятельности из-за COVID-ограничений

Фото: ru.wikipedia.org / Музыкальный Мир from Сыктывкар

Рок-группа «Алиса» объявила о прекращении концертной деятельности и об отмене ближайших анонсированных концертов в Новосибирске и Екатеринбурге 28 и 30 октября, сообщает Meduza (признано в России выполняющим функции иностранного агента).



По словам концертного директора коллектива Кирилла Титова, выступление в Новосибирске отменили после звонка «административным чинов», а в Екатеринбурге его заставили подписать документ об ответственности за здоровье зрителей. Он считает, что такие требования указывают на переход «Алисы» в статус «неугодных» групп.

О прекращении официальной концертной деятельности заявил лидер коллектива Константин Кинчев: «По тем условиям, которые выставляет сейчас государство, мы играть не будем и не будем иметь возможности. По QR-кодам и ПЦР-тестам мероприятия, связанные с нами, проводиться не будут. Потому что мы считаем это сегрегацией».

Маргарита Головатенко