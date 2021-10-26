Минобрнауки Татарстана будет разрабатывать требования к школьной форме

Фото: Максим Платонов (архив)

Министерство образования и науки Татарстана будет разрабатывать стандарты школьной формы. Законопроект приняли депутаты на 26-м заседании Госсовета РТ шестого созыва.

В действующей статье закона «Об образовании» было установлено, что типовые требования к одежде обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях Татарстана утверждаются кабинетом министров РТ.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина отметила, что наделение министерства такими полномочиями позволит эффективнее регулировать вопрос о требованиях к школьной форме, а также оперативно вносить изменения в эти требования в случае необходимости, передает пресс-служба ведомства.

В Минобрнауки РТ утверждали, что предложат лишь основные рекомендации, а детальную разработку ученических нарядов школы проведут сами. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина