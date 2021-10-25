Константинопольский патриарх Варфоломей госпитализирован в США
В США в больницу госпитализировали Константинопольского патриарха Варфоломея. Он находится в больнице Университета Джорджа Вашингтона в Вашингтоне.
Как сообщает греческая православная архиепископия Америки, патриарх почувствовал недомогание из-за долгого путешествия и программы мероприятий по прибытии. Доктор посоветовал ему отдохнуть, поэтому его доставили в больницу.
Патриарх Варфоломей прибыл в США в субботу впервые за 12 лет. По планам он должен пробыть в США 12 дней, пишет «РИА Новости».
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