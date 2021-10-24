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Российский пограничники задержали мэра района Литвы за нарушение границы

20:51, 24.10.2021

Пограничники в Куршском заливе задержали мэра Клайпедского района Литвы Бронюса Маркаускаса и еще двух человек за нарушение границы. Об этом сообщила представитель министра иностранных дел Литвы по печати Витауте Шмайжите-Кулешене.

Информацию о нарушении российской границы подтвердили пограничники Литвы. Там выразили мнение, что это произошло неумышленно — мэр Клайпедского района увлекается рыбалкой. По словам представитель Службы охраны госграницы при МВД Литвы Гедрюса Мишутиса, подобные инциденты случаются несколько раз в год.

«Нарушители, как правило, отделываются административным наказанием», — приводит его слова ТАСС.

Ранее ы Японском море американский эсминец попытался нарушить российскую границу близ Владивостока.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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