В Финляндии ученые вырастили кофе в пробирке

Технологию, которая позволяет выращивать кофе в лаборатории, создали финские ученые из Центра технических исследований, сообщает «РИА Новости».

Искусственный напиток почти не отличается по вкусу и аромату от обычного. В лаборатории клетки кофейного дерева превращают в биомассу — ее можно обжарить и заварить. Технология поможет сделать производство более экологичным, так как зачастую для посадки кофейных деревьев вырубают целые леса, а для выращивания используют вредные удобрения.

В этом году, применив похожую технологию, французские ученые смогли вырастить в лаборатории фуа-гра.