В Финляндии ученые вырастили кофе в пробирке
Технологию, которая позволяет выращивать кофе в лаборатории, создали финские ученые из Центра технических исследований, сообщает «РИА Новости».
Искусственный напиток почти не отличается по вкусу и аромату от обычного. В лаборатории клетки кофейного дерева превращают в биомассу — ее можно обжарить и заварить. Технология поможет сделать производство более экологичным, так как зачастую для посадки кофейных деревьев вырубают целые леса, а для выращивания используют вредные удобрения.
В этом году, применив похожую технологию, французские ученые смогли вырастить в лаборатории фуа-гра.ОбществоТехнологии
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