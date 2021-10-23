Экс-владельцу Черкизовского рынка, обвиняемому в похищении Авраама Руссо, предоставили политическое убежище

Черногория предоставила политическое убежище бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову, обвиняемому в убийствах, а также в похищении певца Авраама Руссо. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Исмагилов обвиняется в преступлениях, предусмотренных пп. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222 УК РФ (убийство, незаконный оборот оружия), а также пп. «а», «в», ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Ему заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Местонахождение Исмагилова было установлено, его задержали в Черногории. Однако в СМИ появилась информация, что Черногория предоставила ему политическое убежище, поэтому его выдача РФ невозможна.

Следственный комитет не согласен с принятым решением. По версии правоохранителей, Тельман Исмагилов был организатором убийства двух предпринимателей — Владимира Савкина и Юрия Брылева. Вместе со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми он разработал план преступления. Исполнителем стал Мехман Керимов, 15 мая 2016 года он застрелил двоих мужчин на Новорижском шоссе. Убийцу забрал с места преступления Рафик Исмаилов, после чего соучастники помогли ему скрыться.



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Также следствие считает, что в январе 2004 года Исмагилов, действуя в сговоре с Зауром Мардановым, Тарханом Эльдукаевым, Эльяром Дамировым и Владимиром Гусаковым, обманом обеспечил приезд певца Авраама Руссо в столичный ресторан «Прага». Там Руссо насильно удерживали и избивали. Исмагилов потребовал от Руссо отменить все свои концерты и начать работать на его условиях. После этого его перевезли в дом Исмаилова в Московской области, где удерживали сутки, пока тот не согласился выполнить все требования.

За данные преступления Исмагилов не понес наказания и продолжает находиться в розыске.

«Председатель Следственного комитета РФ, на основании сведений об отказе в выдаче Исмаилова, поручил международно-правовому управлению во взаимодействии с МИД РФ подробно изучить основания отказа в выдаче, после чего осуществить доклад», — говорится в сообщении ведомства.



Ольга Шагиева