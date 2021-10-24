В Татарстане синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями
В Татарстане синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Местами пройдет дождь, говорится на сайте Гидрометцентра Татарстана.
Ветер юго-западный умеренный. Утром минимальная температура воздуха составит +2..+7˚. Днем воздух прогреется до +5..+10˚ градусов.
В Казани максимальная температура воздуха днем составит +7..+9˚. Местами пройдет дождь.
Ранее татарстанцев предупреждали о сильном ветре 23 октября.
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