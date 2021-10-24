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В Татарстане синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями

06:23, 24.10.2021
В Татарстане синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Местами пройдет дождь, говорится на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Ветер юго-западный умеренный. Утром минимальная температура воздуха составит +2..+7˚. Днем воздух прогреется до +5..+10˚ градусов.

В Казани максимальная температура воздуха днем составит +7..+9˚. Местами пройдет дождь.

Ранее татарстанцев предупреждали о сильном ветре 23 октября.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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