Российское посольство не признало решение Косово о высылке дипломатов

Посольство России в Сербии не признает решение правительства Косово по «высылке» дипломатов и считает его провокацией. Об этом сообщила пресс-служба дипмиссии.

— Не признаем «независимость» Косово, а, соответственно, и краевое «правительство» и другие «структуры». Для нас никакие «решения» Приштины не имеют правовой силы, — передает «РИА Новости» заявление ведомства.

Посольство сотрудничает с миссией ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК), в том числе по данному вопросу, уточнили там.

Фото: pixabay.com

Сегодня президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи объявила двух российских дипломатов из Приштинского филиала посольства в Сербии персонами нон грата. По ее мнению, их деятельность нанесла вред национальной безопасности и конституционному строю самопровозглашенной республики.



Татьяна Леухина