Верховный суд РТ смягчил приговор рецидивистке из «Элемте» Самадовой

Сократил срок посадки на пять месяцев — с 7 лет до 6 лет и 7 месяцев — бывшему топ-менеджеру ИК «Элемте» Мунавар Самадовой Верховный суд Татарстана. В апелляции 68-летняя аферистка оспаривала свой пятый приговор по делу о мошенничестве на 54 млн рублей. Ранее ее судили за увод полумиллиарда рублей у акционеров нефтяных компаний, работодателя и одного из ведущих банков РТ, передает журналист «Реального времени».



Апелляционная инстанция исключила при назначении наказания судимость Самадовой 2013 года и заменила ссылку на рецидив с особо опасного на опасный, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Верховного суда РТ.

Напомним, первый приговор Самадовой вынесли в 2005-м, последний — в июне 2021-го. Как показало следствие, преступления по пятому уголовному делу совершались ею в период отбывания условных сроков. Схемы отъема денег были самыми разными — от «инвестиций» в оптовые закупки сахара и безвозвратных займов у незнакомых людей до аферы с липовой продажей бавлинцам дешевых квартир в Казани, якобы построенных по программе ветхого жилья. В числе обманутых были потерпевшие по прежним уголовным делам «конкурентки» Мавроди.

Самадова признавалась в Бавлинском суде — обманывала людей, чтобы вернуть деньги «женам влиятельных людей».