Голикова на совещании с Путиным заявила, что в Татарстане наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка

Фото: Максим Платонов (архив)

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявила, что в Татарстане наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка. Об этом накануне говорил и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.



В 79 регионах на сегодняшний день введена обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий граждан, но это не помогает остановить распространение, добавила она.

Она обратилась к Путину с предложением объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом. В тех регионах, где ситуация осложнена, уже с 23 октября.

Татьяна Демина