Жители Боливии предпочитают вакцинироваться «Спутником V»

Фото: Максим Платонов (архив)

Жители Боливии предпочитают вакцинироваться российским «Спутником V», несмотря на то, что в стране есть и другие вакцины от коронавируса. Заявил об этом глава МИД Боливии Рохелио Майта на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым сегодня, пишет ТАСС.

Майта рассказал, что Россия была первой страной, с которой Боливия обсуждала вопрос вакцины. Сейчас в государстве есть вакцины от разных производителей, но граждане предпочитают российскую. Когда власти объявили вакцинацию именно «Спутником V», выстроились большие очереди. Глава боливийского МИД считает, что отношения между странами укрепились в такое непростое время.

Лавров сообщил, что пандемия не помешала развитию сотрудничества между Россией и Боливией, намечены конкретные пути развития сотрудничества в сферах энергетики, мирного атома, развитие торговых обменов и интенсификация гуманитарных контактов.

Фото: Максим Платонов (архив)

С начала 2021 года Россия экспортировала вакцины от COVID-19 более чем на 700 млн долларов. Основными экспортными партнерами, помимо Боливии, были Аргентина, Казахстан, Индия, Мексика, Венгрия, Белоруссия, ОАЭ, Сербия и Демократическая Республика Конго.

Дарья Акимова