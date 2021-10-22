В Нижнекамске в поликлиниках начали работать студенты медколледжа

В Нижнекамске в поликлиниках НЦРМБ начали работать волонтеры — 20 студентов третьего и четвертого курсов городского медколледжа. Об этом сообщается на сайте администрации Нижнекамского района.

Специально для них создали рабочие места. В поликлинике №2 их временно разместили в актовом зале. Здесь же установили компьютеры. Студенты вносят в регистр информацию о вакцинированных пациентах. Студенты работают в две смены.

Фото: realnoevremya.ru

— Только в первую половину дня волонтеры вносят в регистр информацию в среднем о 200 пациентах. Скорость и результативность нашей работы зависит от того, правильно ли написаны данные. Также мы зависим от системы, которая от перенагрузки иногда может зависнуть, и тогда все приходится вбивать заново. Многие данные пациенты заполняют с погрешностями, бывает, непонятно написана фамилия или перепутана цифра. Программа такое не принимает, а нам приходится уточнять информацию у врачей, — рассказала студентка 4-го курса Алина Родионова.



Новые ограничения для недопущения распространения COVID-19 начали действовать в Татарстане 11 октября. Теперь для посещения заведений общепита, фитнес-залов, торговых центров и др. необходимо предъявлять QR-код о вакцинации. После введения таких ограничительных мер в МФЦ количество обращений выросло втрое из-за желающих подтвердить учетную запись на портале госуслуг РФ.

Татьяна Леухина