На Чукотке задержали школьника, который угрожал массовыми убийствами в учебном заведении

На Чукотке правоохранители задержали подростка, который угрожал устроить массовое убийство в школе. У него нашли пневматическое оружие. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Анадыря.

Ученики одной из городских школ обратили внимание на сообщение в WhatsApp одного из бывших учеников. В нем он грозился устроить массовое убийство в учебном заведении.

Дети довели всю информацию до учителей. Сотрудники региональных Управлений МВД и ФСБ России по Чукотскому автономному округу 13 октября установили автора сообщения — несовершеннолетнего бывшего ученика. По признанию задержанного, пост в мессенджере он разместил из хулиганских побуждений.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При этом у него изъяли пневматическое оружие. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании ему меры пресечения с целью недопущения фактов совершения иных противоправных действий.

На этой неделе в Москве местный житель получил анонимное сообщение о готовящемся нападении на школу. В этот же день в городе молодой человек устроил стрельбу из автомата у одной из школ — его задержали. Стрелял подросток в воздух. Перед этим он долгое время стоял рядом со школой №1260.

Татьяна Леухина